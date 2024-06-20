Назван следующий клуб Магкеева

Недавно «Локомотив» объявил об уходе из клуба воспитанника – защитника Станислава Магкеева. Всё идёт к тому, что 25-летний футболист продолжит выступать в Российской премьер-лиге. Как сообщает телеграм-канал «Инсайды от Карпа», Магкеев близок к переходу в «Пари НН».

По данным источника, Магкеев уже согласовал контракт на один сезон с возможностью продления ещё на год. Если трансфер одобрит совет директоров, то 25-летний игрок пройдёт медицинское обследование, после чего трудовое соглашение может быть подписано.

Напомним, что «Пари НН» удалось сохранить место в Российской премьер-лиге по итогам стыковых матчей.