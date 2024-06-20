Галактионов: «Дзюба очень помог нам, показал себя лидером и наставником»

Михаил Галактионов, наставник столичного «Локомотива», высказался об Артёме Дзюбе, который стал свободным агентом.

- Мы попрощались. Мы уже сделали заявление. Поблагодарили Артёма за то время, которое он был в «Локомотиве». Он очень помог нам, показал себя лидером и наставником, - передаёт слова тренера «железнодорожников» «Чемпионат».

Напомним, «Локомотив» сообщил о прекращении совместной работы с Дзюбой в конце мая, у футболиста истёк срок соглашения с клубом. Всего за «железнодорожников» нападающий провёл 39 игр, в которых смог 12 раз поразить ворота соперников.

Отметим, что Дзюба является лучший бомбардиром в истории чемпионатов России, забив 160 голов.