Голкипер Егор Шамов покинул казанский «Рубин», об этом рапортует пресс-служба клуба Премьер-лиги. 30-летний игрок ушел из команды в связи с истечением срока трудового соглашения.

Напомним, что Шамов защищал цвета казанского коллектива с сентября 2023 года. Вратарь принял участие всего в трех поединках и пропустил семь мячей. Ранее он отметился выступлениями за тульский «Арсенал», «Луч», «Динамо» Брянск и «Биолог».

В минувшем розыгрыше Премьер-лиги «Рубин» набрал 42 балла и финишировал на восьмой позиции в турнирной таблице.