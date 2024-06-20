Гендиректор махачкалинского «Динамо» отреагировал на информацию об интересе к Писарскому

«Динамо» их Махачкалы не вело переговоров по нападающему Владимиру Писарскому. Об этом сообщил Шамиль Газизов, генеральный директор новичка РПЛ.

- По Писарскому мы ни с кем не вели переговоры и не контактировали с футболистом, - передаёт слова Газизова «Чемпионат».

Ранее сообщалось, что махачкалинский клуб хотел арендовать форварда «Крыльев Советов», но сам футболист не захотел продолжать карьеру в Дагестане. По данным Ивана Карпова, «Динамо» было готово платить Писарскому три миллиона рублей в месяц.

В завершившемся сезоне на счету Писарского 22 матча за «Крылья Советов» во всех турнирах и четыре забитых мяча.