Писарский отказался переходить в махачкалинское «Динамо»

Владимир Писарский, форвард «Крыльев Советов», отказался переходить в махачкалинское «Динамо».

Как пишет журналист Иван Карпов в своих социальных сетях, клуб из Махачкалы, который в следующем сезоне выступит в РПЛ, хотел арендовать нападающего с правом выкупа за 100 миллионов рублей, однако футболист не захотел переходить.

Махачкалинский клуб готов был платить Писарскому три миллиона рублей в месяц. Отмечается, что в самарском клубе не рассчитывают на футболиста и не могут гарантировать ему регулярную игровую практику в следующем сезоне.

В прошлом сезоне 28-летний футболист провёл 18 игр в РПЛ и три раза поразил ворота соперников.