Из ЦСКА могут уйти два футболиста - раскрыты имена

Московский ЦСКА может расстаться с двумя футболистами в летнее трансферное окно. Об этом рапортует пресс-служба клуба.

Ряды «армейского» коллектива могут покинуть Владимир Шайхутдинов и Сид Ахмед Айссауи. Обоих игроков планируют отправить в аренду.

«Владимир Шайхутдинов и Сид Ахмед Айссауи для получения игровой практики должны перейти в другие клубы на правах аренды, о чем в ближайшее время мы сообщим дополнительно», - говорится в публикации ЦСКА.

В минувшем розыгрыше Российской премьер-лиги «армейцы» финишировали на шестом месте. В новом сезоне команду будет тренировать Марко Николич.