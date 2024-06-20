Полузащитник сборной России и «Монако» Александр Головин высказался об упущенном чемпионстве «Динамо» в минувшем розыгрыше Премьер-лиги.

«Если смотреть по игре, то «Динамо» заслуживало чемпионство. Они мощно провели финальный отрезок, смотреть за ними было очень интересно. Но в последнем матче, наверное, не хватило опыта», - приводятся слова Александра на страницах Sport24.

Напомним, что «Динамо» устраивала ничья в последнем матче с «Краснодаром», однако «бело-голубые» уступили на выезде со счетом 0:1. Этой осечкой воспользовался петербургский «Зенит» и в шестой раз подряд стал чемпионом РПЛ.