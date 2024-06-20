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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Антон Миранчук хочет найти клуб в Европе и быть ближе к брату слухи

20 Июня 2024 • 10:50 Комментировать

Появилась информация относительно будущего российского полузащитника Антона Миранчука.

Как пишет «Матч ТВ», футболист не рассматривает варианты с переходом в российские команды, Миранчук хочет найти клуб в Европе, в частности, в Турции. Антон хочет выступать в зарубежном клубе и быть ближе к своему брату Алексею, который играет за итальянскую «Аталанту».

Ранее сообщалось, что Миранчук не будет продлевать контракт с «Локомотивом», который истекает 30 июня этого года. Воспитанник «железнодорожников» становился с клубом чемпионом России, четыре раза выигрывал Кубок страны, а также выигрывал Суперкубок России. На его счету 217 матчей за «Локомотив» и 51 забитый мяч.

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