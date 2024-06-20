Бывший тренер «Спартака» Абаскаль охарактеризовал себя двумя словами

Экс-наставник московского «Спартака» Гильермо Абаскаль, возглавивший испанскую «Гранаду», охарактеризовал себя всего двумя словами.

«Какими двумя словами я могу дать себе характеристику? Страсть и эмоции. Я работаю со своим тренерским штабом уже очень долгое время», - передает слова специалиста Granada Hoy.

Напомним, что Абаскаль занимал пост главного тренера «красно-белых» с лета 2022 года. В середине апреля 2024-го испанского специалиста отправили в отставку. Под руководством Гильермо «народная команда» провела 74 встречи, в которых одержала 36 побед, потерпела 23 поражения и 15 раз сыграла вничью.