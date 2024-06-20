Агент защитника «Краснодара» Алонсо подтвердил, что игрок возвращается в «Атлетико Минейро»

Защитник Хуниор Алонсо, выступавший в прошлом сезоне за «Краснодар», вернётся в бразильский клуб «Атлетико Минейро».

Об этом сообщил Диего Серрати, который представляет интересы 31-летнего футболиста.

За Алонсо, как сообщалось ранее, бразильский клуб заплатит около 6 миллионов реалов (примерно 1 миллион евро).

- Алонсо возвращается в «Атлетико Минейро», это правда, - передаёт слова агента защитника «Матч ТВ».

Парагваец в минувшем сезоне 35 раз выходил на поле в футболке краснодарской команды, на его счету три ассиста на партнёров. Алонсо помог своему клубу выиграть серебряные медали чемпионата России.