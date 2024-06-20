Салихова - о целях «Спартака»: «Главное, чтобы в конце сезона не сделали харакири»

Зарема Салихова, жена экс-владельца «Спартака» Леонида Федуна, высказалась о словах спортивного директора «красно-белых» Томаша Амарала относительно целей на следующий сезон.
«Слова Амарала о целях в клубе напоминают известную поговорку «У самурая нет цели, есть только путь». Главное, чтобы самурай Амарал в конце сезона не сделал харакири», - приводит слова Заремы Metaratings.ru.
Напомним, что в минувшем розыгрыше Российской премьер-лиги «Спартак» набрал 50 баллов и финишировал на пятом месте в турнирной таблице. В новом сезоне главным тренером «народной команды» будет сербский специалист Деян Станкович.
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