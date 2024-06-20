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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

«Химки» заплатят Талалаеву более 50 миллионов за уход

20 Июня 2024 • 09:52 Комментировать

Руководство подмосковных «Химок» договорилось с главным тренером команды Андреем Талалаевым о расторжении сотрудничества. Об этом посредством социальных сетей сообщил инсайдер Иван Карпов.

Как стало известно журналисту, денежная компенсация за досрочное прекращение контракта составит более 50 миллионов рублей. Ожидается, что сегодня, 20 июня, тренер попрощается с командой.

Талалаев занимает пост главного тренера подмосковного коллектива с апреля прошлого года. Его контракт рассчитан до 2027-го. Под его руководством «Химки» победили в Мелбет-Первой лиге и вернулись в элитный дивизион.

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Евро-Футбол.Ру,
Химки Андрей Талалаев
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