Названа сумма трансфера Алонсо из «Краснодара»

Защитник Хуниор Алонсо покинет «Краснодар» в летнее трансферное окно. Как сообщает No Ataque, о трансфере 31-летнего парагвайца с «быками» договорился «Атлетико Минейро». За Алонсо, если верить источнику, бразильский клуб заплатит около 6 миллионов реалов (примерно 1 миллион евро).

Ранее, сразу по завершению сезона 2023/2024, Хуниор Алонсо попрощался с «Краснодаром».

Отметим, что Хуниор Алонсо выступал за «Атлетико Минейро» на протяжении двух периодов в своей карьере. Второй такой период был в 2022 году, когда парагвайский защитник играл за бразильский клуб на правах аренды.