Бывший полузащитник краснодарской «Кубани» Александр Чугунов в разговоре с корреспондентом сетевого издания «Евро-Футбол.Ру» Кириллом Иванцовым прокомментировал возвращение нападающего Фёдора Смолова в «Краснодар» в возрасте 34 лет.

- Если уйдут Сперцян и Кордоба, то Смолов потребуется, чтобы «Краснодару» хоть как-то сбалансировать ситуацию и выжить. Но говорить об усилении никак не получается. То, что Смолов обладает или обладал когда-то хорошими футбольными качествами, это правда. Но без мотивации, без движения, без подготовки, без того отношения к футболу, которого у Смолова не замечается, очень тяжело говорить, что он поможет.

То, что он не испортит картины в «Краснодаре», я согласен. Но то, что он поведёт людей за собой, будет лидером, это вилами по воде писано, вряд ли такое будет. Смолов и в «Динамо» мог такое показать, но далеко не показал.

Два-три матча удачно сыграть Смолов может, но чтобы стабильно провести весь сезон, в этом я сомневаюсь очень сильно. Может, будут его выпускать или с самого начала на тайм, или в конце для удержания счёта. Смолов же умеет сохранять мяч, тут ничего не скажешь, – подчеркнул Чугунов.

Последний матч за «Динамо» Смолов сыграл именно против «Краснодара», выйдя на замену на 90-й минуте.