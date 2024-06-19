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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Кучаев стал игроком «Ростова» официально

19 Июня 2024 • 22:35 Комментировать

Атакующий полузащитник Константин Кучаев стал футболистом «Ростова». О подписании контракта с 26-летним футболистом сообщил Алексей Рыскин, который в ростовском клубе занимает должность спортивного директора.

«Контракт с Кучаевым подписан. Главное, чтобы болельщики были довольны в конце сезона», - слова Рыскина приводятся на сайте «Матч ТВ».

«Ростов» подписал Константина Кучаева как свободного агента. Стоит сказать, что во второй части сезона 2023/2024 полузащитник выступал за «Пари НН»/

Добавим, что следующий чемпионат России стартует через месяц – матчи первого тура запланированы на 20-21 июля.

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Евро-Футбол.Ру,
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