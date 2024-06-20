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Бывший игрок «Кубани» Чугунов оценил Агкацева и Дюпина в качестве замен Сафонову эксклюзив

20 Июня 2024 • 08:50 Комментировать

Экс-полузащитник краснодарской «Кубани» Александр Чугунов в беседе с корреспондентом сетевого издания «Евро-Футбол.Ру» Кириллом Иванцовым прокомментировал состояние вратарской линии в «Краснодаре» после ухода Матвея Сафонова в «ПСЖ».

- Сафонов – молодой парень, воспитанник, который всё время прогрессировал. Дюпин – да, надёжный вратарь, но средний. Я рассматриваю любое приобретение «Краснодара» через призму перспективы. Это не «Химки» и не «Оренбург», куда могут взять Дзюбу десять матчей отыграть, чего-то там помочь и уйти, как и говорили. «Краснодар» должен себя вести как команда, которая уважает себя, гнёт свою линию, у которой есть свой почерк. Думаю, Агкацев и Дюпин не являются равноценными заменами Сафонову. А нужен тот вратарь, который в перспективе будет даже лучше Сафонова.

Стабильность – это прежде всего мастерство. Акинфеев вот играет сто лет. Да, ошибается, но есть у него постоянство и надёжность. Он не проваливает целые сезоны, в отличие от Смолова, который до «Краснодара» не забивал, в «Краснодаре» забивал, после «Краснодара» не забивал, а теперь опять в «Краснодар» пришёл. При таком президенте клуба, при такой материальной базе, при таких условиях, при таких зарплатах у «Краснодара» должен быть совсем другой подход к селекционной работе. Я уверен в этом. Но сейчас, наверно, тяжеловато Галицкому. Надеемся, что всё это пройдёт как-нибудь удачно, что руководитель клуба выздоровеет и будет всё нормально, – сказал Чугунов.

Контракт Дюпина с «Краснодаром» рассчитан до середины следующего года, а контракт с Агкацевым – до середины 2029 года.

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Краснодар Юрий Дюпин Александр Чугунов Станислав Агкацев ещё теги
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