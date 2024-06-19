Терёхин: «Думаю, голов десять Смолов точно забьёт в «Краснодаре»

Экс-футболист «Динамо» Олег Терёхин поделился мнением о том, сколько голов в сезоне сможет забить нападающий «Краснодара» Фёдор Смолов.

Эксперт считает, что главный тренер Мурад Мусаев способен разместить на поле Смолова и Кордобу.

«Думаю, голов десять он точно забьет. Если в «Краснодаре» все по чуть-чуть забьют, то команда снова будет претендентом на чемпионство», — цитирует Терёхина «Спорт День за Днем».

Ранее Смолов уже выступал за «Краснодар» с 2015 по 2018 год. В составе «быков» форвард дважды становился лучшим бомбардиром Российской премьер-лиги. Отметим, что по сей день Смолов — лучший бомбардир в истории «Краснодара».