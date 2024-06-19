Колыванов считает Лунева однозначным усилением для «Динамо

Голкипер Андрей Лунев станет реальным усилением для московского «Динамо», считает бывший нападающий команды и экс-наставник ряда клубов РПЛ Игорь Колыванов.

«Для «Динамо» это однозначно усиление. Андрей – вратарь высокого уровня, но для голкипера он еще достаточно молодой», - цитирует ветерана Metaratings.

Напомним, прежним клубом Лунева был «Карабах», в составе которого он выступал в еврокубках. В России Лунев в последний раз выступал за «Зенит», откуда уехал в леверкузенский «Байер».

Соглашение вратаря с «бело-голубыми» рассчитано на два сезона с опцией продления еще на один.