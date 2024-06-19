Бывший нападающий ЦСКА Антон Заболотный перебрался в «Химки» на правах свободного агента. Об этом сообщает пресс-служба подмосковного коллектива. Трудовой договор между сторонами заключен на три года.

«Добро пожаловать, в красно-черную семью, Антон!» — говорится в заявлении клуба.

Заболотный выступал за ЦСКА с 2021 по 2024 год. 18 июня столичный клуб объявил о расставании с нападающим.

В минувшей кампании 33-летний Заболотный появился на поле в 42 матчах во всех турнирах, забил 12 мячей и стал автором четырех голевых передач.

Напомним, прошлый сезон «Химки» провели в Мелбет-Первой лиге. По итогам розыгрыша команда поднялась в РПЛ.