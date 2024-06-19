Нападающий «Факела» Евгений Марков может продолжить карьеру в «Урале».

По сведениям Metaratings, екатеринбургский клуб следит за 29-летним Марковым. Сообщается, что представители «Урала» уже контактировали с «Факелом», но до официального предложения дело пока не дошло.

Отмечается, что многое будет зависеть от того, останется ли в команде Алексей Каштанов. При этом источник добавил, что «Факел» не горит желанием отпускать Маркова.

В прошедшем сезоне Марков принял участие в 32 матчах во всех турнирах, забил девять мячей и записал на свой счет один ассист.

Контракт игрока с «Факелом» рассчитан до лета 2025 года. Портал Transfermarkt оценивает стоимость форварда в один миллион евро.