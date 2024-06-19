Мостовой оценил перспективы Станковича в «Спартаке»

Новый наставник московского «Спартака» Деян Станкович может добиться результата в РПЛ, считает бывший полузащитник «красно-белых» Александр Мостовой.

«Теперь мы будем слушать футбольные вопросы и футбольные ответы, потому что человек играл всю жизнь. У Станковича может получиться в «Спартаке», а может не получиться», - цитирует Мостового Metaratings.

Накануне сербский специалист прибыл в Москву и провел свою первую пресс-конференцию. Он заявил, что прекрасно понимает, какая на нем лежит ответственность, поэтому приложит все усилия для достижения результата.

В минувшем сезоне «Спартак» занял пятое место в турнирной таблице.