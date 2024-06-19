В «Зените» не подтвердили трансферы Глушенкова и Горшкова

Председатель правления «Зенита» Александр Медведев ответил на вопрос о двух трансферах.

Ранее появилась информация, что «сине-бело-голубые» закрыли сделки по нападающему «Локомотива» Максиму Глушенкову и защитнику «Крыльев Советов» Юрию Горшкову.

«Сделки по Глушенкову и Горшкову закрыты? Ждите официальных сообщений», — сказал Медведев Sport24.

Напомним, в минувшем сезоне «Зенит» стал чемпионом России, выиграл Кубок и Суперкубок страны. Стоит сказать, что для подопечных Сергея Семака трофей РПЛ стал уже шестым подряд.

13 июля «Зенит» встретится с «Краснодаром» в матче за Суперкубок России.