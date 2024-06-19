Терёхин считает, что Шунин или Лещук могут покинуть «Динамо» после подписания Лунёва

Олег Терёхин, в прошлом игрок «Динамо», дал свой комментарий о переходе в столичный клуб вратаря Андрея Лунёва.

Напомним, вчера «Динамо» объявило о заключении трудового договора с 32-летним голкипером, контракт рассчитан на два сезона.

- С приходом Лунева кто‑то может уйти. Лещук и Шунин - хорошие вратари. Может, провели неудачный сезон этапами, но трёх вратарей такого уровня держать не будут, - передаёт слова бывшего футболиста «бело-голубых» «Чемпионат».

Напомним, последним клубом Лунёва был «Карабах». Также футболист выступал за «Байер», «Зенит» и другие российские клубы.