«Зенит» потратил 720 миллионов рублей на два трансфера

«Зенит» закрыл два летних трансфера. Как сообщает телеграм-канал «Инсайды от Карпа», питерцы оформили переходы защитника Юрия Горшкова из «Крыльев Советов» и атакующего полузащитника Максима Глушенкова из «Локомотива».

Трансфер 24-летнего Глушенкова обошёлся «Зениту» в 600 миллионов рублей, а трансфер 25-летнего Горшкова – в 120 миллионов рублей. По данным источника, оба футболиста заключили с чемпионом России последних лет контракты сроком на четыре сезона.

Добавим, что ближайший официальный матч «Зенит» проведёт в субботу, 13 июля, - против «Краснодара». Это будет битва за суперкубок России.