Червиченко: «Плевать на Абаскаля, и кем он стал»

Андрей Червиченко, который в своё время был президентом «Спартака», высказался о назначении Гильермо Абаскаля на пост главного тренера «Гранады». Как известно, Абаскаль в апреле был уволен из «Спартака» по причине неудовлетворительных результатов команды.

«Если честно, плевать на Абаскаля, и кем он стал. С командой всё будет плохо? Он же испанский продукт, так что кто его знает? Тренерская работа такая, что в одной команде может быть всё прекрасно, а в другой всё ужасно», - цитирует Червиченко Metaratings.

Червиченко отметил, что Абаскаль принёс «Спартаку» больше вреда, чем пользы в плане финансов и формирования команды. По словам экс-президента московского клуба, испанский тренер является персонажем со знаком минус.

Отметим, что на посту главного тренера «Спартака» Гильермо Абаскаль отработал почти два года.