Габулов: «Лунёв принесёт пользу «Динамо»

Владимир Габулов, экс-голкипер «Динамо», высказался о переходе российского вратаря Андрея Лунёва в столичную команду.

- Андрей обладает очень высоким уровнем мастерства. Это действительно высокого уровня вратарь, который принесёт результативную пользу для «Динамо», - передаёт слова Владимира Габулова «Чемпионат».

Напомним, о переходе 32-летнего футболиста «бело-голубые» сообщили вчера, 18 июня. Последним клубом Лунёва был «Карабах», в составе которого вратарь принял участие в 34 матчах, из которых в 10 встречах смог сохранить свои ворота «сухими». Трансферная стоимость игрока оценивается в один миллион евро.