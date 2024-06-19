Юсупов объяснил, почему выбрал «Химки»

Новичок «Химок» Артур Юсупов поделился комментарием о своём возвращении в подмосковный клуб.

Ранее стало известно, что 34-летний футболист заключил трудовое соглашение с клубом на один сезон.

Юсупов заявил, что у него было несколько предложений, но ему не хотелось уезжать далеко от Москвы.

«С «Химками» меня связывает прошлое, уже играл за «красно-черных», так что данный вариант оказался оптимальным, другие сразу отпали», — приводит слова Юсупова пресс-служба команды.

С 2020 года 34-летний Юсупов выступал за «Сочи», однако после окончания минувшего сезона он покинул команду свободным агентом.