Динияр Билялетдинов: «У Глушакова мастерство никуда не делось»

Динияр Билялетдинов, в прошлом игрок ряда российских клубов, высказался о возможном возвращении полузащитника Дениса Глушакова в «Химки».

Ранее была информация, что подмосковный клуб намерен подписать контракт с 37-летним полузащитником. Глушаков уже выступал за «Химки» с 2020 по 2022 год.

- Видел Дениса еще в Абу‑Даби, когда приезжал на сбор с «Ростовом», но тогда он не подписал контракт. У Глушакова все в порядке с мотивацией, мастерство никуда не делось, - передаёт слова Динияра Билялетдинова «РБ Спорт».

Напомним, последним местом работы российского полузащитника был «Урарту», за который он выступал с зимы этого года. В составе этого коллектива Глушаков 12 раз выходил на поле и сделал один ассист на партнёра.