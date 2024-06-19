Бывший полузащитник «Сочи» Артур Юсупов присоединился к «Химкам». Об этом сообщает официальный телеграм-канал подмосковного клуба. Трудовой договор между сторонами заключен на один сезон.

Стоит сказать, что ранее хавбек уже выступал за «Химки». Это было в 2010 году.

«Добро пожаловать, в красно-черную семью, Артур!» — написала пресс-служба подмосковного коллектива.

Прошлым клубом 34-летнего Юсупова был «Сочи», за который он выступал с 2020 по 2024 год. За это время он провел 115 матчей, забил 21 гол и записал на свой счет 13 результативных передач.

Напомним, по итогам прошедшего сезона «Сочи» покинул РПЛ, а «Химки» вернулись в элитный дивизион.