Дьяков уверен, что Лунёв будет первым вратарём «Динамо»

Экс-игрок «Динамо» Виталий Дьяков прокомментировал переход голкипера Андрея Лунёва в стан «бело-голубых».

Дьяков считает, что с приходом Лунёва «Динамо» может расстаться с Шуниным или Лещуком, которые неубедительно выступали в прошлом сезоне.

— Андрей здорово отыграл сезон. Отлично проявил себя в Лиге Европы. Команда была в минутах, чтобы пройти «Байер». Для «Динамо» это отличное подписание, — приводит слова Дьякова «Чемпионат».

«Динамо» под руководством Марцела Лички завершило сезон на третьей позиции в турнирной таблице, набрав 56 очков в 30 турах. Отставание от первой строчки составило всего один балл.