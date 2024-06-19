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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Дьяков уверен, что Лунёв будет первым вратарём «Динамо»

19 Июня 2024 • 18:51 Комментировать

Экс-игрок «Динамо» Виталий Дьяков прокомментировал переход голкипера Андрея Лунёва в стан «бело-голубых».

Дьяков считает, что с приходом Лунёва «Динамо» может расстаться с Шуниным или Лещуком, которые неубедительно выступали в прошлом сезоне.

— Андрей здорово отыграл сезон. Отлично проявил себя в Лиге Европы. Команда была в минутах, чтобы пройти «Байер». Для «Динамо» это отличное подписание, — приводит слова Дьякова «Чемпионат».

«Динамо» под руководством Марцела Лички завершило сезон на третьей позиции в турнирной таблице, набрав 56 очков в 30 турах. Отставание от первой строчки составило всего один балл.

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Евро-Футбол.Ру,
Динамо Москва Антон Шунин Виталий Дьяков Андрей Лунёв Игорь Лещук ещё теги
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