«Если Соболев и перейдёт в «Зенит», то только на лавку» — Шавло

Футбольный функционер Сергей Шавло, работавший в «Спартаке», высказался о возможном переходе форварда «красно-белых» Александра Соболева в «Зенит».

«Не думаю, что Соболев перейдет в «Зенит». Там своих футболистов хватает. Если он и перейдет в «Зенит», то только на лавку», — заявил Шавло порталу «РБ Спорт».

Эксперт добавил, что Соболеву нужно доказывать свою состоятельность в «Спартаке» и меньше внимания уделять разговорам с арбитрами.

В прошедшем сезоне 27-летний форвард появился на поле в 34 матчах во всех турнирах, забил десять мячей и стал автором девяти результативных передач.