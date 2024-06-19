Вратарь «Краснодара» Станислав Агкацев продлил трудовой договор с кубанским клубом. Об этом сообщает официальный телеграм-канал «быков».

Новый контракт 22-летнего футболиста с «Краснодаром» рассчитан до 15 июня 2029 года.

— Верим в тебя, Стас, — написала пресс-служба кубанского клуба.

Напомним, этим летом «Краснодар» расстался с основным вратарем Матвеем Сафоновым, который перебрался в «ПСЖ». Теперь первым номером «быков» должен стать Агкацев.

В минувшем сезоне Агкацев провел восемь матчей с учетом всех турниров, пропустил 13 голов и два раза смог сохранить свои ворота на замке.