В «Спартаке» назвали условие трансфера Месси

Томаш Амарал, который в «Спартаке» занимает пост спортивного директора, дал комментарий по поводу трансферной политики. По словам Амарала, клубу важно, чтобы потенциальный новичок считал честью выступления за «Спартак».

«Горшков, Глушенков или Месси – важно, чтобы для него было честью выступать за «Спартак», - сказал Амарал в среду в ходе пресс-конференции.

То есть трансфер Месси в «Спартак» будет возможен, если звёздный аргентинец захочет перейти в московский клуб и будет считать это честью. Впрочем, шансов подписать Лионеля у «красно-белых» не много, потому что аргентинец недавно заявил, что «Интер Майами» наверняка станет последним клубом в его карьере.