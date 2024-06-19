Новый тренер назвал задачу «Спартака» на сезон

Деян Станкович, который начинает свой путь на должности главного тренера «Спартака», ответил на вопрос о задачах команды на сезон.

«Нужно биться на всех фронтах. Это нормально, когда от тебя требуют максимальный результат. Нужно стараться решать максимальные задачи во всех турнирах», - слова Станковича с пресс-конференции приводит телеграм-канал «Инсайды от Карпа».

Напомним, что прошлый сезон Российской премьер-лиги «Спартак» завершил на пятой позиции в турнирной таблице. В последний раз «красно-белые» выигрывали чемпионский титул в 2017 году, когда тренером команды был Массимо Каррера.