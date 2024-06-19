Появилась информация о будущем российского полузащитника Зелимхана Бакаева, выступающего на правах аренды за клуб из ОАЭ «Аль-Вахда». Трудовой договор 27-летнего футболиста принадлежит санкт-петербургскому «Зениту».

Как утверждает портал «РБ Спорт», арендное соглашение Бакаева рассчитано до конца 2024 года, поэтому игрок останется в эмиратском коллективе.

В минувшей кампании Бакаев принял участие в 25 матчах за «Аль-Вахда», отметился одним забитым мячом и записал на свой счет три ассиста.

Контракт Бакаева с «Зенитом» рассчитан до лета 2025 года. Специалисты Transfermarkt оценивают стоимость игрока в два миллиона евро.