Сергей Паршивлюк принял решение завершить игровую карьеру. При этом он остался в «Динамо», войдя в тренерский штаб Марцела Лички.

Пресс-служба «бело-голубых» опубликовала фотографию, которая подчеркивает новый статус Паршивлюка в клубе. Теперь уже экс-футболист «Динамо» на фото держит в руках футболку, на которой прозвище «Парш» перечёркнуто. Теперь Паршивлюка будут называть иначе – «Викторыч». Рядом с Сергеем на фото стоит Павел Пивоваров – генеральный директор клуба.

Напомним, что в последнем чемпионате России «Динамо» заняло третье место, хотя до последнего претендовало на титул.