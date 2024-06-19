Тренер «Спартака» Станкович ответил на вопрос о Промесе

Главный тренер «Спартака» Деян Станкович на пресс-конференции ответил на вопрос о нападающем Квинси Промесе.

Как известно, Промеса уже несколько месяцев нет в расположении клуба. После зимних сборов форвард не смог вернуться с командой в Россию из-за ареста по причине ДТП. Позже Нидерланды запросили у ОАЭ выдачу Промеса – на родине футболист ранее получил два тюремных срока (по обоим поданы апелляции).

«Могу сказать, что это футболист высокого уровня, большой профессионал. Других комментариев не будет», - сказал Станкович журналистам.

Следующий чемпионат России стартует через месяц – 20 июля.