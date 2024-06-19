Игрок «Зенита» интересен «Порту»

«Порту» рассчитывает усилить состав команды в летнее трансферное окно. Как сообщает в социальных сетях известный журналист Бруно Андраде, «драконы» хотят подписать сразу двух центральных защитников. В списке целей португальского клуба на трансферное лето находится Роберт Ренан. Бразилец сейчас выступает в аренде за «Интернасьонал», но права на него принадлежат питерскому «Зениту».

Специалисты авторитетного портала Transfermarkt оценивают 20-летнего Ренана в 9 миллионов евро. Ранее бразильский защитник провёл за «Зенит» 18 официальных матчей, в которых не забивал голов.