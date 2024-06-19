Орещук: «Паршивлюк будет проводником между игроками и тренером»

Известный функционер Роман Орещук высказался о Сергее Паршивлюке, который завершил карьеру игрока.

Ранее стало известно, что 35-летний Паршивлюк принял решение завершить карьеру футболиста и вошел в тренерский штаб Марцела Лички в «Динамо».

«Это хорошее решение. Сергей отдал столько лет клубу, был предан, играл неплохо. Паршивлюк — лидер коллектива, будет проводником между игроками и тренером», — приводит слова Орещука «Матч ТВ».

В прошедшем сезоне Паршивлюк принял участие в 21 матче во всех турнирах и записал на свой счет одну результативную передачу.

По итогам сезона «Динамо» заняло третье место в РПЛ, набрав 56 очков.