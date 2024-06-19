Мостовой ответил на вопрос о перспективах Станковича в «Спартаке»

Известный в прошлом футболист Александр Мостовой ответил на вопрос, может ли «Спартак» стать великим под руководством Деяна Станковича.

«Откуда я знаю. Ещё рано об этом говорить, нужно будет посмотреть на состав, на игру команды. В том году, в самом начале я сказал, что в чемпионате будет интрига, и она была. Потому что я советуюсь не с Богом, я отталкиваюсь от живых людей», - цитирует Мостового «Спорт-Экспресс».

Напомним, что Деян Станкович перебрался в «Спартак» после сезона в «Ференцвароше». Московский клуб в апреле уволил Гильермо Абаскаля, и сезон команда завершала с Владимиром Слишковичем. «Красно-белые» в итоге финишировали на пятой позиции в турнирной таблице Премьер-лиги.