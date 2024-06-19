Кечинов: Смолов уже своё отыграл

Бывший игрок «Спартака» Валерий Кечинов высказался о переходе форварда Фёдора Смолова из «Динамо» в «Краснодар».

По мнению эксперта, лучшие годы Смолова остались позади, он уже возрастной футболист.

«Может, Смолов своим опытом поможет команде: будет в раздевалке за атмосферу отвечать. Не думаю, что Фёдор будет серьезным помощником «Краснодару» в борьбе с «Зенитом», — приводит слова Кечинова «Матч ТВ».

В прошедшем сезоне 34-летний Смолов принял участие в 34 матчах во всех турнирах, забил шесть мячей и стал автором пяти результативных передач.

Трудовой договор Смолова с «Краснодаром» подписан на один год.