Сафонов считает Агкацева одним из лучших вратарей в РПЛ

Голкипер «ПСЖ» Матвей Сафонов ответил на вопрос о том, готов ли Станислав Агкацев заменить его в «Краснодаре».

Напомним, в текущее трансферное окно 25-летний Сафонов перебрался из кубанского клуба во французский гранд.

«Созрел ли Агкацев для первого номера? 100%. Если я ухожу в Лигу 1… Стасик один из самых сильных вратарей РПЛ, сразу же», — заявил Сафонов на YouTube-канале журналиста Нобеля Арустамяна.

В минувшем сезоне 22-летний Агкацев принял участие в восьми матчах во всех турнирах, пропустил 13 голов и два раза смог оставить свои ворота в неприкосновенности.

Трудовой договор Агкацева с «Краснодаром» рассчитан до середины 2025 года. Эксперты портала Transfermarkt оценивают стоимость игрока в один миллион евро.