«Не могу вернуться в Россию»: Кокорин сделал признание

Нападающий кипрского «Ариса» Александр Кокорин пока что не может вернуться в родную страну. Об этом рассказал сам 33-летний футболист, сообщив, что у него были предложения из России.

«У меня были варианты продолжения карьеры в России, но пока не могу вернуться. Почему? По личным соображениям. Пока не могу рассказать», - цитирует Кокорина Sport24.

В прошлом месяце «Арис» объявлял о продлении контракта с Александром Кокориным – новый трудовой договор рассчитан до конца сезона 2024/2025. Всего за кипрский клуб форвард провёл 62 официальных матча, в которых забил 22 гола и отдал восемь голевых передач на партнёров.