Ещенко объяснил, в каком случае «Спартак» добьётся успеха со Станковичем

Экс-игрок «Спартака» Андрей Ещенко высказался о перспективах «красно-белых» под руководством нового главного тренера Деяна Станковича.

«Если он будет тренировать команду так же, как играл сам, то результат точно будет», — приводит слова Ещенко издание «Спорт-Экспресс».

Напомним, в мае «Спартак» объявил о назначении сербского специалиста Деяна Станковича на пост главного тренера команды. Трудовой договор между сторонами рассчитан на два сезона.

По итогам прошедшего розыгрыша Российской премьер-лиги «Спартак» занял пятое место в турнирной таблице, набрав в 30 турах 50 зачетных баллов.