Витор Алмельда, представитель защитника «Краснодара» Кайо Панталеао, в эксклюзивном комментарии для сетевого издания «Евро-Футбол.Ру» высказался о возможном уходе своего клиента из клуба.

Ранее в СМИ появлялась информация, что 28-летний бразилец может покинуть кубанский коллектив.

— Кайо покидает «Краснодар»? Нет, это неправда, — сказал агент.

Кайо выступает за «быков» в 2019 года. В минувшей кампании он появился на поле в 14 матчах во всех турнирах и отметился одним забитым мячом.

Контракт Кайо с «Краснодаром» истекает в конце июня. Портал Transfermarkt оценивает стоимость защитника в 1,8 млн евро.