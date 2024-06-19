Защитник Сергей Паршивлюк завершил карьеру и вошёл в тренерский штаб Марцела Лички в московском «Динамо». Об этом сообщает телеграм-канал «бело-голубых».

— Спасибо за самоотдачу на поле и удачи в новой роли, Викторыч, — написала пресс-служба столичного клуба.

35-летний Паршивлюк выступал за «Динамо» с 2019 года. За это время он принял участие в 110 матчах во всех турнирах, забил один мяч и стал автором восьми результативных передач.

По итогам минувшего сезона «Динамо» завершило сезон на третьей позиции в турнирной таблице чемпионата России. До оформления чемпионского титула «бело-голубым» не хватило одного очка.