«Спартак» не делал предложений по Горшкову и Глушенкову» — Амарал

Спортивный директор «Спартака» Томаш Амарал опроверг информацию, согласно которой защитник «Крыльев Советов» Юрий Горшков был близок к переходу в московский клуб.

Ранее сообщалось, что «Спартак» практически оформил трансфер 25-летнего футболиста, но в сделку вмешался «Зенит».

— Никаких официальных предложений по Горшкову и Глушенкову я не делал. Для нас важно, чтобы для футболиста было честью защищать наши цвета, — заявил Амарал на пресс-конференции.

Стоит сказать, что трансферное окно в России открылось 14 июня и продлится до 5 сентября. Пока «Спартак» не оформил ни одной сделки.