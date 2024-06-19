Новый тренер «Спартака» Станкович ответил на слова о попадании в ад

В среду Деян Станкович провёл первую пресс-конференцию в качестве главного тренера «Спартака». Один из журналистов поприветствовал серба словами «Добро пожаловать в ад», подразумевая огромное давление, которое оказывается на тренеров в этом клубе. Станкович дал интересный ответ.

«Я лично знаком с дьяволом, потому не беспокойтесь, всё будет хорошо», - сказал Станкович.

Стоит сказать, что за последние годы «Спартак» не раз увольнял тренеров из-за неоправданных ожиданий. Последним был уволен Гильермо Абаскаль – в апреле он покинул клуб на фоне неудовлетворительных результатов.