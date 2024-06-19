В «Спартаке» отказались комментировать возможный переход Соболева в «Зенит»

Спортивный директор «Спартака» Томаш Амарал не стал отвечать на вопрос о ближайшем будущем нападающего команды Александра Соболева.

«Соболев — игрок «Спартака». Завтра у него тесты, послезавтра первая тренировка с новым тренером. Что будет дальше — увидим», — сказал Амарал журналистам.

Ранее сообщалось, что «Зенит» проявляет серьезный интерес к российскому форварду «Спартака». По данным СМИ, «красно-белые» готовы рассмотреть предложения по Соболеву в размере 20 миллионов евро.

В прошедшей кампании 27-летний футболист провел 34 матча во всех турнирах, забил десять мячей и записал в свой актив девять результативных передач.