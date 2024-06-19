Станкович: Не был расстроен уходом Слишковича из «Спартака»

Наставник «Спартака» Деян Станкович поделился комментарием об уходе Владимира Слишковича из столичного клуба.

Напомним, Слишкович был исполняющим обязанности главного тренера «Спартака» с апреля. После окончания сезона босниец покинул клуб по собственному желанию.

«Он должен был стать моим ассистентом. Что было дальше, это дела клуба. Не могу сказать, что был расстроен», — сказал Станкович на пресс-конференции.

Последние шесть матчей чемпионата России – 2023/24 «Спартак» провел под руководством Слишковича. В этих играх команда ни разу не уступила. «Красно-белые» финишировали на пятой позиции в турнирной таблице, набрав 50 очков в 30 турах.